¡Bruno Marioni se va a los golpes con aficionado en México!

Bruno Marioni no tuvo una buena noche ante el Juárez FC, equipo que lo eliminó en las semifinales de la Copa MX.

El conjunto del Ascenso MX dio la campanada en el torneo al imponerse 2-0, por lo que disputará el título contra América.



Sin embargo la pesadilla para el técnico Bruno Marioni, no terminó ahí, pues el estratega se involucró en una serie de agresiones con un seguidor de Juárez, lo que podría dar forma a una sanción en los próximos días.



Después de finalizar el partido, el argentino fue a la zona de vestidores del Estadio Olímpico Benito Juárez para después asistir a la conferencia de prensa y en el trayecto se topó con aficionados de Juárez, con quienes se hizo de palabras y después pasó a los golpes.



Las agresiones fueron confirmadas por el propio timonel una vez que llegó a la sala de prensa donde detalló que el seguidor de Juárez le propinó una patada.



“En el camino hacia la conferencia de prensa, los entrenadores tenemos que pasar por en medio de la tribuna. Lamentablemente sucedió una agresión de unos aficionados a la cual respondí. No voy a justificar el haber devuelto la agresión, pido disculpas al aficionado que me agredió, que me dio una patada, pero me parece que está un poquito expuesto el entrenador al tener que pasar por en medio de la gente… Pido disculpas a la institución de Pumas y a Juárez, porque un entrenador no debe responder a las agresiones”, dijo el timonel felino.

Luego el aficionado dio su versión a ESPN y aseguró que nada más le pidió una foto, cosa que Marioni se negó a lo que el seguidor le contestó que no tenía humildad y ahí comenzó el ataque del estratega.