Chicharito exige a los mexicanos que no le comparen con Raúl Jiménez

Raúl Jiménez delantero mexicano del Wolverhampton está teniendo una temporada para la historia en la Premier League. El azteca lleva 13 goles en lo que va de campaña dando mucho de que hablar.

Su compatriota, Javier Hernández 'Chicharito' comentó sobre el gran nivel del ex americanista y pide a la prensa que no le comparen con él sino que con las figuras de la liga inglesa Sergio Agüero, Mohamed Salah o Sadio Mané.



"Creemos que la gente, que empujando a un mexicano es compararlo con otro mexicano -No cabrones- compárenlo con el Agüero y empújenlo, o con Salah o Mané, claro, el mejor mexicano en la Premier, pues hay que empujarlo", aseguró Hernández.





A Chicharito le molestó que lo compararan con él y está cansado que para todo salga su nombre, hasta para las cosas malas.



"Raúl no está compitiendo conmigo, imagínate, compitiendo conmigo cuando yo no tuve una buena temporada, ¡qué bajo estamos poniendo a Raúl.



"No crees que Raúl esté hasta la madre en Twitter y diga: 'es que metí 12 goles, ¡ay! Ya me metieron al Chicharito. Estoy haciendo un torneo chingonsísimo y me meten al Chicharito'. Hasta en el éxito de otro, ponen mis mierdas con él", cerró.