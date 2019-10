Carlo Ancelotti prefiere fichar al Chucky Lozano por encima de Mauro Icardi

Aurelio De Laurentiis, presidente del Nápoles, confesó que el técnico Carlo Ancelotti prefiere al mexicano Hirving Lozano, por encima de la opción del argentino Mauro Icardi.

El directivo, manifestó que el todavía jugador del PSV Eindhoven, es del gusto del técnico italiano, además de que en el ataque ya cuentan con jugadores como Dries Mertens y Arkadiusz Milik.

"Carlo me dijo que preferiría a Lozano... y tiene toda la razón. Ya tenemos a Dries Mertens y Arkadiusz Milik en el frente y él completaría nuestro ataque mucho mejor", dijo el directivo en entrevista a 'Corriere dello Sport'.

Y agregó: "Icardi siempre querrá ir a la Juventus. No niego que yo le haya buscado. No se puede ignorar su talento. Es buenísimo. Desde fuera parece que no se ha gestionado bien y que no se da cuenta completamente del rol que tiene. Pero mi aprecio por él es incuestionable".

Meses atrás, diversos diarios italianos informaron del fuerte interés de Ancelotti en el fichaje del ‘Chucky’, que tendría un costo de 40 millones de euros.