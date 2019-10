Antonio Mohamed sale al paso de los rumores: "Lo último que haría es dirigir al San Luis"

El argentino Antonio "Turco" Mohamed salió al paso de los rumores y desmintió su llegada al Atlético San Luis. Equipo donde milita su hijo Shayr.

"Es una falacia, mentira. Lo último que haría como entrenador y persona de fútbol es ir atrás de mi hijo. Fue a San Luis y le abrieron la puerta para que trabajara con la Sub-20 y a partir de allí comenzaron a generar un montón de situaciones que no son verdad", inició contando en entrevista a Fox Sports Radio.

Shayr Mohamed tuvo un paso por las inferiores de Huracán de Argentina y Rayados de Monterrey. Pero decidió probar suerte con el San Luis en junio y se quedó.

Tras ello la prense comenzó a especular con una posible llegada del Turco.

"Hay un respeto por el profesor Alfonso Sosa, hizo un gran trabajo. Se le está poniendo en un problema diciendo cosas que no son verdad. Lo último que haría es dirigir al San Luis, estando allí mi hijo. Mi ética profesional no me lo permite. Es mentira. Lo que digo ahora lo voy a sustentar con hechos", recalcó.

Mohamed le deseó suerte el equipo rojiblanco en esta aventura por Liga MX.

"Ojalá que Alfonso gane todos los partidos y sea campeón. Es lo que más quiero, por eso decidí que mi hijo vaya a una institución seria, que está creciendo. Que él haga su camino, no tengo nada que ver, solamente le doy consejos y que trabaje como futbolista, que es su sueño", cerró.