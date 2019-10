Chelís: "Tomás Boy, el mayor saboteador que ha existido en el fútbol mexicano"

El técnico de Puebla, José Luis "Chelís" Sánchez Solá, consideró a Tomás Boy como el mayor "saboteador del fútbol mexicano", porque considera que cuando logra cosechar éxitos, los opaca con actitudes como la mostrada ante Tigres.

"¡Ah caramba! El mayor saboteador que ha existido en el fútbol mexicano. Cuando tiene el éxito, lo tira", dijo el "Chelís" en ESPN.

El timonel de La Franja se refirió de esa forma a la bronca del estratega de las Chivas de Guadalajara con el delantero francés André-Pierre Gignac.

Puebla enfrentará a Chivas en la próxima jornada y agradece que Boy no estará en la banca. Añadió que no tiene buena relación con él.

"Yo lo vi en octubre, le di la mano, me la dio y me dijo que no me la merezco (la oportunidad con Puebla). No va a estar porque lo expulsaron, gracias a Dios", cerró.