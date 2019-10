Tomás Boy sobre estatua a Gignac: "Ser mexicano es un problema en México"

Tomás Boy, técnico de Chivas de Guadalajara, aunque intenta mantener bajo perfil, sus palabras siempre tienen eco.

En conferencia de prensa aplaudió que pretendan construir una estatua de André-Pierre Gignac, goleador histórico de Tigres, en las afueras del Estadio Universitario. Asegura que en México es más fácil que reconozcan a un extranjero.

"Sí se habla, pero como soy mexicano, también ese es un problema, ser mexicano es un problema en este país, ser reconocido por los mexicanos qué difícil es, pero yo no busco reconocimientos así me he manejado toda la vida no hay problemas", dijo el estratega.

El Jefe estuvo por varias décadas como el artillero histórico de Tigres con 104 goles, pero dejó ese sitial la semana pasada, cuando Gignac lo superó.

El homenaje al francés no le sorprende, ya que asegura que este Tigres no es el mismo en el que él jugó.

“Ningún comentario, cada quien, esta es una organización nueva, no es donde jugué y cada quien tiene derecho hacer lo que quieran, por ejemplo, cuando me retiré retiraron mi número y después un entrenador llegó y dijo que ese número no se retiraba porque él lo había usado en otro equipo. Así es, cada quien, qué bueno que le hagan su (estatua), la verdad es un trabajo sensacional, cada quien", cerró.