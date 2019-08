Antonio Mohamed: "Me tocó un equipo en el que no podía entrar al vestuario"

El entrenador Antonio "Turco" Mohamed soltó una bomba al asegurar que uno en uno de los clubes que dirigió no tenía permitido ingresar al vestidor. Esto por regla de los mismos jugadores.

"Manejar el vestuario significa que todos estén comprometidos con los mismos, se necesita un par (de jugadores) que manejen el vestuario. Hoy está difícil entrar al vestuario, a mí me tocó un equipo en el que no podía entrar al vestuario, cuando ellos se cambian no puedes entrar, es una regla que a veces se tiene que negociar", confesó en entrevista a Fox Sports.

Mohamed dirigió en México a Morelia, Querétaro, Veracruz, Tijuana, América y Monterrey.

El Turco también asegura que el futbolista actual ha cambiado y que lo más difícil en un camerino es guardar información, porque los mismos jugadores suelen tener contacto con los medios de comunicación.

"Hoy cambió el jugador, es diferente a lo que era antes, lo que pasa es que mediaticamente la información dentro del vestuario todo el mundo la recoge", cerró.