'Chiquimarco' es cesado como técnico del Salamanca... ¡en solo tres días!

El exárbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez solo duró tres días como director técnico del Salamanca, equipo de la Segunda División B de España.

Mejor conocido como 'Chiquimarco', fue cesado de su cargo cuando apenas el pasado martes había sido presentado en su nueva aventura. El conjunto español anunció su salida mediante un comunicado oficial, pero sin dar los detalles precisos.

Según cuenta Marco Antonio, el Salamanca solo lo necesitaba porque él cuenta con el título de entrenador avalado por la UEFA mientras que el técnico anterior José Luis Trejo no tiene validez.

''El título de entrenador Grado Superior o UEFA Pro debe ejercerse con profesionalismo y ética. Un genuino entrenador no vende al mejor postor su inversión de años de preparación y jamás permitas ser prestanombre y que otros sin la cualificación europea te utilicen'', se pronunció el mexicano a través de su cuenta de Twitter.

En una entrevista para Marca, el exsilbante aseguró que en el Salamanca solo querían ultilizarlo como segundo entrenador y José Luis Trejo sería el encargado de dirigir al club.

''Yo quería traer a alguien español, pero con título para poder dirigir. Quería hacer las cosas mejor. Soy capaz de escuchar capacidades de mejora, pero el entrenador soy yo y soy el que toma las decisiones'', explicó Rodríguez.

'Chiquimarco' agrega que desde el primer día no sintió el respaldo de nadie. ''Si me están dando el proyecto, yo lo adquiero, asumo responsabilidad y voy por el ascenso, pero necesito que me den la oportunidad de dirigir bien el proyecto. La gota que colmó el vaso fue cuando fuimos a presentarnos al club y veo que el comportamiento cambia, traiciones, mal ambiente interno, los jugadores empiezan a sabotearme''.

Por último, Marco Antonio Rodríguez señala que no se sintió utilizado porque no lo permitió. ''Habían personas dentro de la institución que confiaban en mí, pero la situación se volvió complicada porque las órdenes venían de arriba. Se dieron cuenta de que no iba a ser un títere'', cerró.

El mexicano se dedicó al arbitraje durante 19 años y participó en los Mundiales del 2006, 2010 y 2014. También fue analista en TV Azteca, pero ahora espera una oportunidad en los banquillos.