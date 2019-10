¡Héctor Herrera rompe el silencio sobre la polémica fiesta antes del Mundial de Rusia!

El mediocampista Héctor Herrera rompió el silencio y dio detalles de la polémica fiesta en la que estuvieron involucrados los jugadores de la selección mexicana antes de viajar a Rusia en junio del año pasado.

Herrera, que ahora milita en el Atlético de Madrid, confiesa que tras lo sucedido sobre dicho escándalo estuvo a punto de renunciar al 'Tri' y no asistir a la Copa del Mundo.

''Llegué a pensar en no ir al Mundial por el escándalo de la fiesta antes de Rusia. Quería arreglar mi situación personal'', comienza diciendo el futbolista para Tv Azteca.

El mexicano asegura que tuvo que pedir un permiso especial al técnico Juan Carlos Osorio para viajar a Portugal (cuando juagaba en Porto) y aclarar lo sucedido con su familia; advirtió que si no lo conseguía no disputaba el Mundial.

''Él me dejó, pero antes yo le dije 'Profe, si usted no me deja ir a mi casa, yo me voy. Con toda la pena del mundo me voy', porque para mí los más importante es mi familia'', revela HH.

Héctor Herrera fue señalado de asistir una fiesta con más de 30 mujeres antes del Mundial de Rusia.

Asimismo explica que está tranquilo porque asumió la responsabilidad tras las críticas de la prensa y aficionados. ''Siempre me hago responsable de mis actos y soy consciente de lo hago. Asumí mi responsabilidad y mi conciencia está tranquila, por eso tuve el valor de encarar el problema''.

Herrera también desmintió sobre la clase de personas que estuvieron en la fiesta. ''Se habló de muchas cosas que no pasaron. Fuimos a una fiesta que cualquiera de nosotros puede tener y no porque vayan mujeres, quiera decir que sean mujeres de las que ellos se estaban expresando (prepagos)''.

Por último, el mediocampista afirma que ya superó ese episodio amargo, pero que lo único que no ha podido resolver es borrar su mala imagen, ya que tendrá un impacto para su hijo más adelante.

''Él ya ve videos míos y el día de mañana tendré que explicarle una situación que va a ser muy difícil. Muchas veces he pensado en qué le voy a decir cuando me pregunte '¿papá, por qué dicen esto de ti?', pero bueno, yo afronto lo que hago'', cerró.

Herrera aún no ha podido debutar en LaLiga con el Atlético y fue convocado por el 'Tata' Martino para los amistoso de la fecha FIFA contra Argentina y Estados Unidos.