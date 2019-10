"Chicharito" Hernández: "Para mí, irme al Sevilla es como irme al Manchester o al Madrid"

El delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández se mostró feliz de su llegada al Sevilla de España y asegura que es la misma emoción e ilusión que sintió cuando fue presentado con el Manchester United.

"Si me hubieran dicho de marcharme del West Ham al Sevilla, no por hacerlo menos, pero para mí, irme al Sevilla es como irme al Manchester o al Real Madrid", dijo en entrevista al portal TUDN.

Chicharito asegura que la Liga Española es fu favorita por arriba de la Premier League y confiesa que su paso por los merengues lo dejó con ganas.

"Sevilla es un equipo Triple A, es estar al nivel de los mejores de Europa. Para mí, la liga más competitiva es la de Inglaterra, pero la liga que más disfruto y mi favorita es la de España porque en el Madrid me quedé con ganas de más".

Con los blancos, el atacante mexicano jugó 33 partidos y marcó 9 goles. Ganó el Mundial de Clubes de 2014.

Era tal su deseo de volver al fútbol español, que confirma que aceptó bajarse el salario para firmar su regreso.

"El Sevilla es uno de los mejores equipo de Europa. Siempre compite en los primeros cuatro de España. ¿Cómo me va a ir? Claro que me da nervio, susto, no tienes garantías, pero me gana más el tema futbolístico, empujarme para saber hasta dónde voy a llegar, este tipo de retos. Por eso el hecho de bajarme el suelo", cerró.