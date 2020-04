Jürgen Damm desmiente los rumores de su llegada a LA Galaxy de la MLS

El extremo de los ​Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Jürgen Damm, habló sobre su supuesto futuro en LA Galaxy de MLS,​ luego que varios medios lo vincularan con dicho club.

Semanas atrás se dio a conocer la noticia de que Jürgen Damm dejaría al conjunto felino cuando finalice si contrato en junio próximo y diversos rumores apuntaron a que su destino sería el fútbol norteamericano.

Puedes leer: Brian Lozano, la "joyita" del Santos que varios clubes europeos quieren

Sin embargo, fue el mismo futbolista quien descartó a una escuadra de Estados Unidos para llegar en el verano:

"No es el Galaxy, ni ningún equipo que ustedes se imaginan. Hablaré cuando sean los tiempos pertinentes. En ningún momento quise que todo esto fuese público", mencionó para el programa Jorge Ramos y su Banda, "No voy a entrar en especificaciones, solo diré que estoy consciente del tema FIFA. Ahora lo más importante es ​Tigres, que es a quien me debo", agregó.

El ex de ​Pachuca también reveló que tanto él como el resto del plantel auriazul se entrenan de manera virtual con ayuda del preparador físico, esperando la reanudación de la Liga MX:

"Tenemos un plan bien completo que estamos haciendo todos los días con el profesor Guillermo Orta. Entrenamos los 25 jugadores del plantel y lo hacemos simultáneamente, pero no es lo mismo, necesitamos mucho más espacio para trabajar cierto tipo de ejercicios".

Además, Damm confesó que no ha tenido contacto con su técnico, Ricardo Ferretti, desde que se dio el tema de la pandemia del 'Coronavirus':

"Creo que mis compañeros tampoco, sí que nos han enviado videos y cosas para que podamos mejorar. Él es un gran entrenador y gran ser humano", expresó.