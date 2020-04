Millonaria multa tendrán los últimos tres equipos de la Liga MX

La desaparición del Ascenso MX y la aparición de una Liga de Expansión en el fútbol mexicano siguen dando de qué hablar. Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, opinó sobre este y otros temas. El directivo destacó que con la eliminación del descenso, los tres últimos equipos de la tabla de cocientes pagarán 240 millones de pesos.

Puedes leer: Vincent Janssen, sorprende: ''La Liga MX es mejor que la de Holanda, tiene un mejor nivel''

Bonilla rechazó que sin el descenso los equipos de la parte baja de la tabla entrarán en una zona de comfort, ya que competirán por no pagar la multa: "Si por desgracia no cuadran en ninguna de las dos competencias (Concacaf Liga de Campeones y Leagues Cup), les queda la de aportar la multa, que va a hacer de donde salgan los recursos para que el ascenso pueda ir creciendo con tranquilidad. Están considerando los tres últimos en la tabla de cocientes" aseguró Enrique Bonilla.



El presidente de la Liga MX resaltó la importancia de los torneos que tiene el futbol mexicano: "El chiste es que vean hacia arriba y no hacia abajo. Hacia arriba hay la competencia del Mundial de Clubes, pero para llegar, primero tienes que pasar por una Copa de Campeones de Concacaf y para poder llegar ahí, tienes que estar en los finalistas. Luego tenemos la nueva participación en la Leagues Cup, que va a seguir creciendo" aseguró.

Por otra parte, Bonilla salió en defensa de la nueva liga de expansión donde aseguró que lo primordial será fortalecer la situación financiera de los equipos para que en un futuro puedan estar certificados para estar en la Primera División.



“Se va a aportar recursos, pero lo que queremos es que estos recursos van, uno, para darles garantía a estos jugadores que quincena a quincena van a cobrar y van a poder concentrarse en darle un gran espectáculo a sus aficionados, en vez de estar preocupados si van a cobrar o no. Dos, tener las reglas muy claras para que estos clubes, que no tienen la certificación, porque tienen una serie de carencias muy claras, que impiden que pueden tener una certeza importante".

Landon Donovan 'revienta' a los jugadores mexicanos por falta de profesionalismo

El líder de la Liga MX aseguró que el plazo de tiempo inclusive podría ser menor. "Con estas reglas, con este apoyo económico, con un plazo que estamos pensando de cinco años, que ojalá se recortara y fuera en menos tiempo, puedan consolidarse en instituciones bien certificadas, bien afianzadas, para cuando se abra el ascenso y el descenso no exista esa gran diferencia que hay entre la Liga MX y Ascenso MX" finalizó.

Con el futbol mexicano detenido por la pandemia del coronavirus, Atlas ocupa el último lugar de la tabla porcentual con un cociente de 1.0526, en el penúltimo sitio aparece Atlético San Luis con 1.111 de cociente y finalmente en el lugar 16 está FC Juárez con 1.1148.