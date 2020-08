Guadalajara anuncia la destitución de Luis Fernando Tena tras el mal arranque del torneo

Luego de la derrota 1-0 ante Puebla por la fecha 3 del Guard1anes, el Guadalajara decidió por fin a la relación laboral con el entrenador Luis Fernando Tena, quien dirigió 25 partidos a las Chivas, tomando en cuenta la Liga MX y Copa.

Los secretos ocultos de la pelea de Donald Trump por prohibir TikTok en los Estados Unidos

A través de un comunicado el Rebaño Sagrado agradeció a Tena, quien solo consiguió nueve victorias al mando del equipo tapatío.

"El Club Deportivo Guadalajara anuncia que a partir de hoy, el profesor Luis Fernando Tena y su cuerpo técnico dejan de formar parte de la institución. Le agradecemos su profesionalismo mientras estuvo al mando de nuestro equipo", se puede leer el comunicado.

Y agrega: "La Directiva ha determinado que sea un cuerpo técnico institucional el responsable de preparar nuestros próximos encuentros en esta jornada doble. En el corto plazo se tomará la decisión de quién es el mejor Director Técnico posible para potenciar al plantel actual y llevar a Chivas a los niveles de competitividad que su historia demanda".

Tras el duelo del sábado por la noche, ante Puebla, Tena mencionó que tenían que hacer un análisis a fondo para poder corregir muchas cosas y mostró su preocupación por la falta de anotaciones en lo que va del certamen.

Enfatizó: "Claro que nos preocupa el no meter gol, nos molesta. No sólo no las metemos, sino que ni siquiera estamos llegando con claridad, no generamos las suficientes oportunidades".

El Flaco llegó al rebaño en septiembre de 2019. Debutó con derrota 4-1 ante América. El mejor momento lo vivió al final del Apertura 2019 cuando sumó dos victorias consecutivas, pero no le ajustaron para clasificase a la liguilla.