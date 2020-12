"Tata" Martino piensa en los refuerzos que llevará México a los Olímpicos sin aún clasificarse

En México ya piensan en el Preolímpico Sub-23 de la Conccaf que se disputará en marzo del próximo año. Gerardo "Tata" Martino, entrenador de la selección adulta de ese país, ya piensa en los refuerzos que llevarán a Tokio 2021 sin antes lograr el boleto, pues están seguros que lo lograrán.

La Sub-23 de México estará compitiendo en Guadalajara donde se repartirán las dos plazas a Tokio 2020 en la que también estarán equipos duros como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Honduras. Los aztecas tienen una enorme generación preolímpica.

Leer. HUGO SÁNCHEZ A UN PASO DE SER NUEVO TÉCNICO DE CRUZ AZUL

"Evidentemente vamos a darle prioridad a los Juegos Olímpicos, seguramente es un tema que seguiremos hablando con Jaime Lozano respecto a los tres mayores que eventualmente vaya a elegir, porque esos no van a participar en la Copa Oro", dijo Martino en declaraciones a TUDN.

Luego agregó: "En cuanto yo me puede arreglar con futbolistas que no son Sub-23, menos le tocará el plantel a él y más posibilidad de elección tendrá; seguramente habrá alguno que no tenemos posibilidad de negociar de alguna manera, pero dentro del equilibrio pero sabiendo que a mediados de año los Juegos Olímpicos son prioridad", argumentó Martino.

México ya ganó medalla de Oro a nivel masculino en fútbol olímpico y lo hizo en Londres 2012 cuando venció a Brasil. Pero ha tenido fracasos en los Preolímpicos como en Sidney 2000 cuando Honduras lo dejó afuera y rumbo a Beijing 2008 que fue echado por Guatemala.

Hay que recordar que el próximo año será bastante cargado desde junio que se juegan las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf, luego la Copa Oro entre junio y julio, seguidamente en septiembre se ponen en marcha las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.