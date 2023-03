Benjamín Mora no tira la toalla y va por la remontada ante Olimpia: “No voy a renunciar al Atlas”

El entrenador del Atlas, Benjamín Mora, declaró que no piensa bajar los brazos en la búsqueda de sacar al Atlas de la pésima situación en la que se encuentra el club, en donde marchan en los últimos puestos de la Liga MX y están con pie y medio fuera de de Champions de Concacaf.

“Desde que nací no he renunciado a nada, he sido valiente para buscar revertir las dificultades de mi vida y no es la primera vez. Mientras que yo vea que el 100 por ciento de los jugadores está dispuesto a pelear para revertir la situación del club seguiré adelante”, comentó en conferencia de prensa luego de su partido ante León por la jornada Once de Liga MX.