¡Hay tiro! Faitelson dijo que el ‘Perro’ Bermúdez no sirve para nada y recibe la respuesta más dura: ‘‘Eres un estúpido’’

Gran polémica se armó este domingo en México entre dos de los mejores comunicadores deportivos del país. David Faitelson criticó a Enrique ‘Perro’ Bermúdez y este no se quedó callado y le respondió con todo.

’‘Faitelson es una persona que da un brazo y luego te apuñala por la espalda’’.

En un fragmento de ‘Tirando Bola’ con el comediante Franco Escamilla, mientras están jugando billar, Faitelson comenzó a hablar de su colega, y reconoció que es muy bueno narrando, pero fuera de eso, no sabe nada más.

“El Perro es bueno haciendo el ‘uf, uf, recontra uf’, y metiéndole sabor a sus transmisiones, pero por lo demás, con todo respeto, no sirve pa’ ni madre’’, aseguró el polémico analista de ESPN.

Recordó el encontronazo que protagonizó con Enrique hace un tiempo. “Tuve una bronca con él, pero él es muy bueno narrando, muy buen narrador histórico, pero no le pidas periodismo, porque no es periodista, punto. Y no le pidas su opinión, porque no sabe dar una opinión. ¿Estoy diciendo alguna mentira?... por favor”, añadió.