Madre que entregó a su hijo a la Fiscalía de Querétaro rompe el silencio y revela cómo lo convenció: ‘‘Estoy deshecha’’

La Fiscalía de Querétaro confirmó el martes que tenía a cuatro detenidos involucrados en la fuerte riña que protagonizaron las barras de Querétaro y Atlas en el Estadio La Corregidora.

Policía de Querétaro detiene a mesero porque hizo esta publicación

Uno de ellos fue entregado por su propia madre, quien en un video difundido por las autoridades, relata cómo convenció a su hijo para que se entregara y el sentimiento de tristeza por haber tomado esta difícil decisión.

‘‘Ayer fueron a catear mi casa, él no estaba y los policías me dijeron que lo mejor era que si se comunicaba conmigo que lo entregara para bien de él y de nosotros. Llegó y platiqué con él de cómo estaban las cosas y le dije ‘vámonos te voy a llevar a la Fiscalía’, no me dijo nada, lo aceptó todo y me dijo que sí, pues aquí estamos...’’, cuenta la madre de familia.

Seguidamente, la mujer no pudo ocultar el dolor que siente porque su hijo está detenido tras los altercados. ‘‘Me está rompiendo el corazón, estoy deshecha, pero no hay de otra, aquí estoy con él’’, expresó.