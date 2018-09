"Tato" García: "Hemos encontrado una solidez en la línea de cuatro"

Martín Tato García, técnico de Real España, actual sublíder del torneo Apertura, no esconde su satisfacción por el momento positivo que viven y la dinámica ascendente en su juego.

“Hemos venido de menos a más, estamos conformes con la idea de juego y el equipo está cómodo, hemos encontrado una solidez en la línea de cuatro”, manifiesta el timonel catedrático con optimismo de cara al futuro.

En cuanto al aporte de Darixon Vuelto, quien llegó al equipo tras no asentarse en el Portland Timbers de la MLS, el Tato apuntó que “él para nosotros fue un pilar en el campeonato, cuando tuvimos la 12; tuvo su pasaje por Estados Unidos, que no fue lo que esperábamos, pero contento con su regreso. Es un jugador importantísimo. El otro día lo cambiamos por precaución, pues vino con unas molestias”.

Ser los más goleadores del campeonato pese a las críticas que ha despertado su zona de ataque, es razón de orgullo para el estratega.

“El fútbol es así, yo siempre lo dije, lo importante es generar; en su momento nos causaba tristeza ver que el equipo se rompía el alma, tenía más posesión de pelota y ocasiones que el rival, llegaban una vez y nos hacían el gol”, rememoró.

Es cauto con el Real de Minas

El timonel aurinegro ya tiene su mente puesta en el siguiente encuentro; Real de Minas.

“Lo van a dejar todo, como lo hace normalmente el futbolista, yo creo mucho en esto y el trabajo”, comenzó diciendo el Tato García, que añadió que “seguramente lo van a dejar todo contra Real España, está en nosotros tomarlo con seriedad y que los tres puntos vengan a San Pedro Sula”.

Real España es sublíder del torneo Apertura con 17 unidades y, en caso de vencer al Real de Minas y Olimpia sucumbir en el Puerto ante Platense -ambos duelos son el domingo- , se pondría líder del certamen liguero.

Más del Tato García

Juveniles:

“Para este partido posiblemente sea complicado, tenemos jugadores en Selección; en Sub-17 tenemos uno y en Sub-20 unos cuantos... respetamos mucho el proceso de Selección porque es parte del trabajo nuestro”.

Competencia interna:

“Siempre digo que desde el arco hasta el 9 siempre es bueno que te estén pisando los talones, eso hace que el futbolista se entregue al cien. Hay que apretar los dientes y tratar de estar en ese once”.

“Chino” López:

“Vamos a evaluar, en el partido con la UPNFM estuvo a punto de no viajar, pero se la jugó y estamos orgullosos de él; el otro día me pide el cambio porque no aguantaba, pero de viernes a sábado vamos a evaluar cómo está”.