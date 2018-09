El duelo Real España-Olimpia por la Copa no se jugaría en el Morazán

Los organizadores de la Copa Presidente ha confirmado que el partido entre Real España y Olimpia no se dispute en el estadio Morazán, pues ya sufrió problemas en el duelo pasado contra Marathón.

Olma Zapata, coordinador del torneo confirmó que debido a los incidentes que se suscitaron en el Morazán este partido es de alto riesgo y solicitarán a Real España el cambio.

“Le solicitaremos al Real España realizar este partido en cancha alterna. Por lo que tenemos que hacer las sugerencias. Vamos a tener que invertir en seguridad para el público, los de oficiales del encuentro y los jugadores”, dijo Zapata.

Y siguió Zapata. “Vamos a analizar con Real España y Olimpia para buscar un lugar viable que puede ser rentable para ambos equipos. Manejar bien el tema del riesgo. Lo incidentes que se dieron en Real España y Marathón nos hicieron prevenir y por eso vamos a sugerir jugar el partido en cancha alterna", sentenció el dirigente.

El representante del Olimpia en el sorteo copero, Francisco Herrera, sugirió que si el Morazán no reúne las condiciones de seguridad, el encuentro se debe jugar en el estadio Olímpico Metropolitano.

“Sería ideal jugarlo en el Olímpico porque es beneficioso para ambos equipos, pero vamos a esperar. El Metropolitano garantiza una buena entrada e irse a provincia es complicado”, afirmó Francisco Herrera.

Pero Eloy Page, gerente del Real España, confirmó en sus redes sociales que dicho encuentro sí va en el Morazán. En los próximos días se conocerá el escenario donde será el encuentro el 26 de septiembre.

ASÍ QUEDARON LOS CRUCES DE LA COPA PRESIDENTE

Santos FC vs Platense

Yoro FC vs Deportes Savio

Parrillas One vs UPNFM

Real España vs Olimpia