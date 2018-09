"Chico" Pavón sobre su renuncia del Bucanero: "No es por cobardía"

Tras cinco jornadas en la Liga de Ascenso el técnico ceibeño Francisco "Chico" Pavón, sorprendió a la directiva y jugadores del Bucanero al renunciar a su cargo, por temas "extra cancha" que consideró que no le permitirá sacar el equipo adelante.

Pavón le comunicó a la plantilla su decisión de no seguir después de la derrota 1-2 ante Yoro FC.

Sin embargo, espera a la reunión con los directivos para hacer formal la renuncia considerando "que no habrá vuelta atrás" a su determinación.

Ante ello guardó espacio para decir que "me voy muy agradecido con la institución Bucaneros y sobre todo con los jugadores porque hay buen grupo, ojalá al próximo que venga se le den las cosas".

Y aclaró las razones que la harían incentivado a tomar tal decisión. "No me rendí, hubo cosas extra cancha (no contrataron jugadores que pidió y cosas básicas de logística) con las cuales no se puede seguir así y más por salud personal y profesional decidí hacerme a un lado, pero no me voy por rendirme".

Pese a que sabía todo eso desde el inicio, Chico denota en sus palabras que aún así decidió asumir el reto. "Pero al final yo entendía y me acomodé porque sabía que el equipo viene comenzando y que no había dinero".

"Sí, es algo difícil, ya habíamos dicho que probablemente eso podía pasar, había que cambiar el chip, los muchachos no estaban al cien por ciento en el equipo, muchos de ellos trabajan y no podíamos contar con todo el plantel. Tenía que acomodarme a sus horarios porque era claro que no iban a dejar sus labores por algo que no tienen seguro. La gente puede mirarlo como una excusa, pero es una realidad, en ese tema los rivales nos llevan una ventaja", siguió explicando.

Tras todo este pasaje de quedarse sin trabajo, Pavón se mantiene tranquilo y abierto para nuevas ofertas.

"Ahora toca esperar a ver qué viene, sé que algo va a salir, estamos tranquilos porque esto es parte del fútbol y repito, no renuncio por cobardía, simplemente por situaciones que no fueron las adecuadas", cerró.

Luego de cinco fechas Bucanero quedó relegado en la última posición con tan solo un punto de un empate y cuatro derrotas en el grupo A.