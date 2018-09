Luciano Emilio: "La verdad que no me esperaba este homenaje"

El exdelantero brasileño Luciano Emilio será homenajeado en el duelo amistoso que disputarán dos de sus exequipos en su carrera. El DC United y Olimpia en los Estados Unidos.

“La verdad que estoy muy agradecido con el DC United por este homenaje y nada mejor que tener a los dos equipos de mi corazón en una noche, con toda esta afición latina y del DC”, contó.

Leer: LUCIANO EMILIO Y LA SORPRESA ESTE MIÉRCOLES

Luciano no ocultó lo sorprendido que está por el homenaje. “La verdad que sí, no me lo esperaba, pero desde un principio el DC United me buscó para ser el intermedio de los clubes para que el partido se realizara y yo estoy para apoyar a los dos clubes. Al final decidieron hacerme un homenaje con los dos clubes que yo jugué y poder completar la fiesta”.

Además cuenta. “La familia se sorprendió y van a estar conmigo ahí. Yo tengo una hija americana y una hondureña, creo que todo eso completó la alianza que tenemos los dos países entre Honduras y Estados Unidos”.

Pero explicó que: “No tengo contemplado jugar, es no más el homenaje que se me está dando. Al menos que el DC United me de una sorpresa, pero me toca jugar, sino que en el partido me darán el reconocimiento y a parte me van a nombrar el embajador de la comunidad latina de Maryland, Washington y Virginia, ya que he trabajado mucho con las comunidades y voy a buscar talentos para el DC United”.

El brasileño se volvió a encontrar viejo amigos. “Donis Escober, Will Mejía, no son muchos, Óscar Salas, Nahún Espinoza que fue mi entrenador, Hendry Thomas. Hoy tuve la oportunidad de estar en el entrenamiento de ellos y mañana (hoy) voy a desayunar con el Olimpia”.