Pedro Atala: "Estamos optimistas, no podemos ser negativos"

El presidente del Motagua, Pedro Atala, no se quiso perder por nada el encuentro que los azules jugarán mañana ante el Tauro FC en la semifinal de la Concacaf League.

El dirigente de los capitalinos viajó junto al cuerpo técnico y jugadores para observar el partido ante los canaleros.



"Vamos a acompañar al equipo en este partido de semifinal que sin lugar a dudas es un juego clave para las aspiraciones de poder clasificar a la Concachampions y obviamente primero a la gran final", dijo Pedro Atala.



Sobre el rival que tendrán que superar para avanzar a la gran final aseguró. "El Tauro es un equipo que ya eliminó al Real España y que bajo ningún punto podemos menospreciarlo, ahora vamos a su casa y los jugadores no tienen que guardarse nada porque no tenemos margen de error, es una semifinal de ida y vuelta y no hay mañana".



El presidente de las Águilas espera que su equipo supere a los panameños, pero además un empate lo considera un buen resultado en la llave.



"Lo ideal es que ir allá y traer un marcador positivo para cerrar en casa el próximo jueves y buscar ese pase a la gran final de la Concacaf League. Un empate es positivo, pero vamos con la mentalidad de ganar", indicó Atala.



El mandamás de los azules no especula y el mensaje que le manda a sus jugadores es claro. "Apostamos a los dos torneos sin lugar a dudas, pero vamos paso a paso. La ausencia de Rubilio (Castillo) es importante, pero hay un plantel interesante y los delanteros tienen que despertarse, no podemos estar esperanzados en un solo jugador".



Y agregó: "Estamos optimistas, no podemos ser negativos y obviamente que confiamos en nuestro plantel, pero primero estamos pensando en las semifinales y luego será en la final".



La directiva motagüense no puede ocultar lo importante que es clasificar a la gran final de la Concacaf League por lo que representa a toda su afición.



"Desde el 2007 que se ganó esa final contra el Saprissa no hemos vuelto a tener una más internacional, será una centroamericana, pero todavía no lo hemos logrado, faltan cuatro partidos para lograr ese momento", cerró.