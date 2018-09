Tauro FC gana, pero deja vivo al Motagua en Liga Concacaf

Tauro FC se dio a respetar en su casa, pero el resultado no lo deja con una amplia ventaja sobre el Motagua de Diego Vázquez en las semifinales de la Liga Concacaf.

Las probabilidades de Motagua para clasificar a la final

Con una noche inspirada para Edwin Aguilar le bastó para que los panameños derrotaran por marcador de 2-1 a los 'azules'.



Al final el Motagua sacó un resultado con posibilidades de remontar en el estadio Nacional de Tegucigalpa, pero sufrió muchos en tierras 'canaleras'.

En el primer tiempo el Tauro fue amplio dominador del partido, la defensa del Motagua tuvo muchos errores y uno de ellos fue al 9 cuando Marcelo Santos perdió el balón al no poder controlar y la jugada terminó en gol, por suerte para los catrachos, Enrico Small estaba fuera de juego.



Lo locales no pararon de atacar y el gol llegó al minuto 12, Jesús González quedó frente a la portería y sacó potente remate de pierna derecha que Jonathan Rougier no pudo controlar y tras el rebote llegó Edwin Aguilar para mandarla al fondo.



Motagua atacó por medio de Matías Galvaliz, Kevin López y Roberto Moreira, pero no pudieron abrir el cerrojo panameño.



En la segunda parte fue diferente, Diego hizo ingresar a Walter Martínez, Javier Estupiñán y Omar Elvir, este último se gastó un tremendo centro para el gol motagüense.

Tauro volvió a celebrar ante su afición y al 53 Juan Pablo Montes cometió falta penal que al 55 ejecutó Edwin Aguilar para ampliar el marcador.



Los capitalinos remaban contra la corriente y lucharon por ese gol que lo pusiera a soñar y regresar con la ilusión de remontar en el Nacional.



Ese llegó hasta el minuto 84 tras una escapada Omar Elvir por la banda izquierda que con mucha precisión se la envió a Montes que de frente la coló en la portería que defendió Orlando Mosquera.

Ahora Motagua espera el próximo jueves 27 al Tauro y con un triunfo de 1-0 clasificaría a la final de Liga Concacaf.

AMONESTADOS

Marcelo Santos 9'

Adalberto Carrasquilla 50'

Juan Pablo Montes 53'

Reinieri Mayorquín 70'

Rolando Botello 75'

Alineaciones



Tauro: Orlando Mosquera, Rigoberto Niño, Gustavo Chara, Jorge Gutiérrez, Jan Vargas, Rolando Botello, Adalberto Carrasquilla, Marcos Sánchez, Edwin Aguilar (Gabriel Chiari 81'), Enrico Small (Armando Polo 62') y Jesús González. Entrenador: Saúl Maldonado.

Motagua: Jonathan Rougier, Juan Pablo Montes, Henry Figueroa, Denil Maldonado, Marcelo Santos (Omar Elvir 58'), Reinieri Mayorquín, Matias Galvaliz (Walter Martínez 46'), Héctor Castellanos, Kevin López, Erick Andino (Javier Estupiñán 59') y Roberto Moreira. Entrenador: Diego Vázquez.