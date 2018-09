Salomón Nazar: "Puede ser que en las próximas horas renuncie"

El técnico de la UPNFM, Salomón Nazar, puso en duda su continuidad tras la derrota 2-1 ante Marathón en el Yankel Rosenthal.

"Era un buen resultado el empate porque es el campeón Nacional y el trabajo que se había hecho. No sé si continúo la verdad porque me da pena con la institución", dijo tras el encuentro.

¿Está renunciando? Se le consultó y fue claro. "Puede ser, lo decido hoy. Así no me gusta, tenemos que aprender a mantener los marcadores y hoy no lo hicimos".

Nazar lamentó que al equipo no haya conseguido los resultados pese a jugar bien.

"Hemos mantenido el control, pero perdemos. Alguien dice que juega bien el que gana y a nosotros no nos está ocurriendo eso".

"Puede ser que en las próximas horas renuncie, hoy en la noche lo definimos. Me da pena porque tengo tengo tiempos trabajando en la institución y es probable que ya no haga reaccionar a los jugadores. Lo más lógico es que venga alguien y les levante el ánimo y el rendimiento", sentenció.

El timonel ascendió al equipo a Liga Nacional, pero ahora teme que el equipo se complique en la tabla.

"A los jugadores los trato bien y no les falto el respeto. Quizá a veces necesitamos que alguien nos apriete. Poner los puntos claros y puede ser que ya no los haga reaccionar y es peligroso que se nos venga una mala racha y nos vayamos a los últimos lugares", cerró.