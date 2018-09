Matias Galvaliz es duda para la vuelta ante Tauro FC

Malas noticias llegan al Motagua, el equipo que dirige Diego Vázquez podría perder al volante argentino Matias Galvaliz para la vuelta ante el Tauro FC en Liga Concacaf.

Motagua no pudo y fue derrotado ante el Tauro FC

Tras el arribo a Tegucigalpa, el jugador se dio como descartado para el partido del próximo jueves en el estadio Nacional.

"No, lamentablemento no estaré, no quiero que me vuelva a pasar lo mismo de jugar y volver a lesionarme, tengo una contractura en la pierna", dijo Galvaliz.

Pero Jorge Pacheco, kinesiologo de Motagua, todavía no lo da por descartado y hay que esperar los resultados.

“Matías salió con una molestia en el cuadriceps y podría estar en la vuelta, le hicimos un ultrasonido y mañana sabremos los resultados para determinar si está o no, lo que es seguro es que el domingo no juegue pero veremos si lo recuperamos para el jueves”, dijo Pacheco.

Galvaliz también habló del gol de Juan Pablo Montes que los tiene con vida para la vuelta ante el Tauro FC. "Ese gol fue muy importante, perdimos, pero sabemos que ganando 1-0 pasamos".