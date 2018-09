Wilmer Crisanto: "Queremos cancha llena para sellar la clasificación"

Wilmer Crisanto vio la derrota 2-1 ante Tauro con un ojo crítico. El lateral derecho aseguró que el fútbol panameño viene en crecimiento y se ve reflejado en las participaciones de sus clubes y selecciones nacionales en el exterior.

"Si me sorprendió mucho el nivel de juego, la cancha también, ellos han crecido mucho. Ya no hay rivales fáciles en el fútbol" dijo Songó.

"No hay que obviar que el fútbol panameño ha crecido mucho en estos años. Su selección viene de un Mundial. Además, son dos los equipos canaleros que están peleando en la Liga Concacaf. Ellos (Tauro) sacaron un resultado positivo porque están invirtiendo en su liga".

Wilmer admite que Motagua ya quiere cerrar la llave en casa y clasificarse a la Final. "Venimos con un deseo muy grande de jugar nuevamente, queremos que ya sea jueves para poder ver el estadio lleno. Queremos cancha llena y poder sellar la clasificación. Sabemos que tenemos muchos hinchas en la capital y creemos en nosotros que sacaremos el resultado que esperamos".

Agregó que "Nosotros esperamos que a las 9:00 PM o 9:30 PM estaremos celebrando la clasificación a la final. En el primer partido pienso que nos faltó más movilidad, sentirnos mejor en el campo".

Wilmer tiene que recuperar su nivel y para ello debe tener más minutos, este domingo ante Honduras Progreso podría salir de titular. "No descarto jugar, me está costando porque he perdido el ritmo pero esta semana espero entrenar bien y tener más fútbol. El domingo jugamos contra Honduras Progreso y espero jugarlo todo" declaró.

"Me están llevando de a poco, vengo de una lesión pero lo importante es que estoy metiéndome a los partidos. Ya voy a tener mis minutos y me siento bien. En los viajes he estado tratándome, el doctor tiene todos los implementos para recuperarme" concluyó