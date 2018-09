Dani Turcios sobre caso de Leandro Motta: ''Hay jugadores que están haciendo un gran trabajo''

El Olimpia regresó a los entrenamientos después de su gira por Estados Unidos. Ahora este fin de semana se mide al Platense en Puerto Cortés donde esperan regresar con los tres puntos, y Dani Turcios aseguró que no será un encuentro fácil.

¿Cómo está el equipo después de la gira por Estados Unidos?

El equipo ya está pensando en el partido del domingo ante un club que ha tenido un repunte importante.

¿Qué cuidar de este Platense?

Todo, es un equipo compacto en todas sus líneas, con buenos delanteros y sobre todo experiencia con algunos que están jugando como lo es Julio César y Edgard Álvarez. Es un equipo que siempre trata de sacar ventaja en su cancha. Los tres grandes que lo han visitado han sufrido, esperamos nosotros no hacerlo.

¿Este Platense en este momento es un rival directo en la tabla?

Sí, es un equipo que está peleando por los primeros puestos, estará ahí y esperamos ir y que los muchachos demuestren el carácter que debe tener el jugador del Olimpia. Independientemente en la cacha en la que se pare y tiene que salir a ganar.

¿Olimpia tiene tres equipos para salir a ganar?

Eso es lo que vos ves desde tu punto de vista, yo creo que ahí es donde ustedes se equivocan un poco. Cuándo hablás de tres equipos te refieres a que tenemos siete delanteros, pero no creo que haya un equipo en Honduras, ni en el mundo que juegue con siete.

¿Pero se pueden dar el lujo de cambiar?

Desde tu punto de vista, pero si te pusiera a sacar la cuenta de los 26 jugadores disponibles te darías cuenta que 20 de ellos son menores de 23 años. No creas que es el equipo del 2005 cuando fuimos tricampeones, este es un grupo joven y con futbolistas interesantes, pero con poco tiempo de estar en el Olimpia y todavía se están adaptando a la institución.

¿Les preocupa la cuota de gol de algunos delanteros?

Pues oportunidad han tenido todos, el único que no ha sido Jairo Róchez. El profe es el que toma las decisiones. Jerry, Costly, Diego, Rony, Lacayo, Moya han goleado y es una situación difícil en la que se encuentra el profe Nahún con tanto jugador de calidad y no es culpa de él, ya que esos jugadores ya estaban acá. Acá en Olimpia el que rinda es el que juega.

¿Qué deja de positivo estos dos partidos por Estados Unidos?

Era importante en el sentido que el equipo había adquirido ya, pero positivo es difícil, pero si se le dio oportunidad a varios jugadores que no tenían el ritmo de competencia, pero es difícil por el ritmo de los viajes y sabemos la seguidilla de partidos que vamos a tener ahora. No se sabe cómo van a reaccionar los jugadores después del viaje.

Los aficionados se quejan que no les gusta como juega en el equipo, ¿Qué quieren de Olimpia?

Tienen todo el derecho de molestarse. El aficionado del Olimpia siempre será exigente y están acostumbrados a ver un equipo ganador de títulos. Acá nosotros trabajamos, buscamos lo mejor con toda la honestidad del caso. Imagínate que el equipo está primero y la gente todavía está molesta, pero cada quien tiene su punto de vista.

¿Lo ves normal eso entonces?

Yo lo veo como normal desde el tiempo que tengo con el Olimpia. Yo salí muchas veces campeón acá y hasta la final no estaban contentos, ya hasta que levantabas la copa. Por eso es normal, ya que te exigen mucho.

¿Bajas para este partido?

Hasta el momento solo la de Ever Alvarado por la suspensión que ha tenido, la de Johnny Palacios que sigue sin entrenar.

¿Johnny Palacios ya se incorporó?

Ya lo hizo, pero todavía no está entrenando, no se le ha dado el alta y no está todavía. Yo creo que va para un tiempo más porque físicamente ha perdido todo y son las únicas bajas.

¿Será que con Leandro Motta se han equivocado en la contratación?

Son responsabilidades que se la toma el cuerpo técnico, acá es decisión del profe Nahún, nosotros lo apoyamos. Hay un plantel que juega y que rinde y en la posición de él hay muchachos que están haciendo un gran trabajo como el caso de Deybi, German, Júnior, Salas y es un posición que debe competir, pero esperemos que cuando lo requiera lo haga bien.