Espíndola: "Las canchas no ayudan y eso hace que el fútbol no sea vistoso"

Después de varios días de su llegada al país, el defensa argentino, Esteban Espíndola, se muestra muy contento y listo para poder ser de la partida en este duelo del fin de semana en Puerto Cortés.

"Desde mi punto de vista nos ha servido bastante y ahora estamos preparando un partido duro, sabemos que ellos han ganado partidos importantes y en su campo se hacen fuerte, pero Olimpia siempre tiene que dar la mejor cara", indicó.

En cuanto a la estrategia para traerse la victoria del Excélsior. "Hay que hacer un partido inteligente, creo que hay material para poder hacer un gran trabajo, se tienen las armas, pero hay que saber utilizarlas".

Sobre su adaptación. "Yo estoy con muchas ganar, cada vez me estoy sintiendo con más confianza, la adaptación se va haciendo más fácil, ya que el cuerpo técnico y la gente hace que todo sea mejor. Le doy gracias a Dios por está acá"

Pero deja claro con las situaciones que ha tenido de remar en contra. "No es al fútbol, por ahí uno viene acostumbrado a otro clima, forma de alimentación, horarios diferentes. Creo que el fútbol es duro como el argentino y las canchas por ahí no ayudan y eso hace que el fútbol no sea vistoso, pero ya estamos a la altura".

Mientras que al preguntarle de las críticas que se les hace por el fútbol. "Se entiende porque es un club con una historia muy rica y se ha demostrado que se han ganado títulos jugando muy bien, entonces está perfecto que la gente no pida menos y nosotros hay que asumir la responsabilidad", finalizó.