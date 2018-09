Johnny Palacios y Ever Alvarado son bajas para el Olimpia ante Platense

El Olimpia solo cuenta con dos bajas para este duelo en Puerto Cortés y curiosamente son dos defensores que en el pasado formaron parte del equipo titular. Ever Alvarado y Johnny Palacios.

Platense busca romper hegemonía de Olimpia en el Excélsior

“Hasta el momento solo la de Ever Alvarado por la suspensión que ha tenido, la de Johnny Palacios que sigue sin entrenar. No se le ha dado el alta y no está todavía. Yo creo que va para un tiempo más porque físicamente ha perdido todo y son las únicas bajas”, dijo Dani Turcios.

Los dos jugadores estuvieron presentes en la práctica, pero siendo claros que hoy no harán el viaje con el equipo a Puerto Cortés, donde el Olimpia busca una victoria.