José Dominguez

“Para mí todavía no hemos superado al fútbol hondureño, todavía estamos a muchos años de eso porque nuestra estructura y nuestra liga no está aún para competir. Digamos que por talento u otras situaciones podemos superar a un equipo hondureño pero no significa que esa distancia se ha acortado.

Honduras tiene una consecución de varios logros, tienen una liga bastante pareja y fuerte con equipos como Olimpia, Motagua o Marathón que han competido en Concacaf y sobre todo que han estado en más Mundiales.

Hay mucha diferencia en estructura, organización y hasta prensa, sobre todo ustedes como Diario Diez que es uno de los medios más importantes en la región y acá en Panamá todavía no tenemos un medio netamente deportivo.

Creo que hay muchas diferencia todavía pero en algunas ocasiones pueden ocurrir situaciones y darse marcadores que se pueden decantar del lado nuestro pero la realidad es que Honduras todavía está arriba que Panamá”.

José Shebelú

“Todavía no hemos superado a Honduras aunque Panamá está viviendo una etapa muy buena a nivel de su fútbol donde hemos tenido un crecimiento y llegamos al Mundial.

Una cosa es nuestra selección y otra es la liga en donde hay muchas cosas que debemos mejorar como su organización, estructura, escenarios y si comparamos el fútbol de Honduras con el nuestro todavía nos llevan mucha ventaja.

Nos ganan a nivel dirigencial, en estadios, a nivel de Mundiales porque han ido a varios torneos y nosotros apenas fuimos al primero y por eso no podemos decir que ya superamos a Honduras en la actualidad.

Es cierto que nos hemos acercado y hemos emparejado algunas cosas como en la selección porque tenemos muchos futbolistas jugando afuera y eso le ha dado profesionalismo a ellos.

En resumidas cuentas, pienso que Panamá todavía no supera a Honduras, ni lo igualamos hablando del tema futbolístico a pesar de lo que pasó con nuestra selección y algunos resultados, nos llevan ventaja”