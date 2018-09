Marathón ya va camino a Nueva Orleans para disputar un amistoso

El equipo Marathón de San Pedro Sula salió este sábado rumbo a Estados Unidos para disputar un partido amistoso en la ciudad de Nueva Orleans donde recientemente estuvo el Olimpia.

Héctor Vargas llevó 19 jugadores, el plantel completo que sale en los partidos de Liga Nacional donde son líderes, comenzando por su figura y goleador, Yustin Arboleda.

Uno de los que no viajó fue el delantero Cubano Yaudel Lahera quien no puede ingresar a Estados Unidos al no tener el visado. Otro de los jugadores que se quedó fue Víctor Aráuz.

El partido se disputa este domingo contra un equipo de hondureños que viven en Nueva Orleans y uno de los figuras del rival del Monstruo, es Jaime Rosales, exseleccionado nacional.

PLANTEL DEL MARATHÓN:

1 Jhon Bodden

2 Denovan Torres

3 Bryan Johnson

4 Elroy Smith

5 Bryan Barrios

6 Carlos Perdomo

7 Henry Romero

8 Darvis Argueta

9 Bryan Martínez

10 Allan Banegas

11 Marlon Ramírez

12 Yustin Arboleda

13 Kevin Espinoza

14 Samuel Córdoba

15 Carlos Discua

16 Carlos Rochez

17 Víctor Berrios

18 Jorge Cardona

19 Gergory Solani