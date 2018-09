Nahún Espinoza: "Le dije al árbitro que ya no se miraba y me expulsa"

Nahún Espinoza, técnico del Olimpia, atizó con todo contra el arbitraje del juego Platense-Olimpia en el Excélsior. El timonel albo asegura que el colegiado Jonfy Vallecillo lo expulsó por solicitar que se encendieras las luces.

"Me expulsan porque hice el reclamo al cuarto árbitro de que ya no se miraba, estaba bastante oscuro, entonces le habló al central para que me sacara", inició contando.

Y agregó: "Ya eran las cinco y pico, no sé qué pasa. ¿Por eso me expulsan? ¿Entonces es mejor insultarlos o qué? No lo voy a hacer, pero es increíble. Ya estuvo".

Espinoza explicó que le dijo a Erick Andino (cuarto árbitro), que le indicara al central sobre las luces.

"Ni él (Jonfy) me dijo nada ni yo le dije nada. El reclamo fue por la luz, allí están los testigos. En ningún momento lo insulto, le dije que ya no se miraba y me expulsa. Estos muchachos no pueden estar en Primera División. Ya en el partido anterior había tenido problemas con él (Andino) en San Pedro Sula", recordó.

Reconoce la falta de manejo del balón

Los albos se marchan del Excélsior con un punto. Pero Nahún no sale satisfecho y detalla las carencias de su equipo.

"El partido fue difícil, jugamos el sexto encuentro fuera de casa. Venimos con desgaste, pero fue un buen encuentro, al final lo manejamos bien. Tuvimos oportunidades y no lo hicimos bien, ellos también".

"No me gustó totalmente porque pudimos manejar la pelota y no lo hicimos. Tenemos un problema allí. Un equipo con mucho esfuerzo, pero con falta de manejo y errores en los pases. No pensamos en invicto, Nosotros queremos jugar mejor, se hace un gran esfuerzo y seguimos adelante", cerró.