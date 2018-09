"Tato" García sobre derrota ante Minas: "No hicimos un buen partido y la realidad es esa"

El técnico del Real España Martín García no pudo ocultar su inconformidad por el mal encuentro que realizaron en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí donde perdieron por la mínima diferencia ante Real de Minas.



"No hicimos un buen partido y la realidad es esa, en el segundo tiempo mejoramos y estuvimos cerca de empatar, pero no llegó porque no hicimos bien las cosas. Real de Minas hizo un gran partido y sobre todo defensivamente, estuvieron bien ordenados", dijo Martín García.



Para el "Tato" los constantes errores de sus futbolistas durante todo el encuentro terminaron pasando factura para no sumar ningún punto ante Real de Minas y ahora deberán pensar en la Copa Presidente donde enfrentarán al Olimpia.



"Ellos encontraron el gol con un contragolpe y nosotros erramos un penal, pero no era la tarde nuestra hoy el equipo fue a buscar más que todo por entudiamos no tuvimos un buen fútbol, estuvimos imprecisos y nos costó", indicó García.

(VIDEO) EL POLÉMICO PENAL PITADO AL REAL ESPAÑA



Y agregó: "Son partidos que a veces se juega bien otras no, pero nos faltó un poco de orden para evitar que nos anotaran, intentamos por todos lados, pero realmente tuvimos un mal partido que por eso terminamos perdiendo".



El Real España recibirá en próximo sábado al Motagua por la jornada 12 del campeonato de Apertura de la Liga Nacional.