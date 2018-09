Rubilio Castillo con muchas posibilidades de jugar ante Tauro

Buenas noticias se pueden dar en Motagua en las próximas horas pues Rubilio Castillo podría jugar este jueves en la vuelta ante el Tauro por la Liga Concacaf.

El delantero entrenó ayer con máscara y luego de un lapso de tiempo, terminó los trabajos sin la misma por lo que ha mostrado mejoría y entraría en lista este jueves.

Jorge Pacheco, kinesiólogo de Motagua, mencionó sobre el tema en mención: “existen posibilidades, existen muchas de que él esté, todo depende de él y la seguridad que tenga, en general ha estado muy bien porque hizo un entreno con máscara pero le estorbaba y terminó el entreno sin ella”

Por su parte Rubilio Castillo aceptó que ha sentido mejoría y que si Diego Vázquez lo considera, él puede ser de la partida este jueves.

“Estamos poco a poco volviendo porque sabemos que tenemos que ayudar al equipo, estuve con una máscara y me estorbó un poco, esperamos en Dios que podamos volver. Yo me siento muy bien pero es el técnico el que decide al que tenga que mandar, yo en lo particular tengo que tener paciencia y veremos si somos de la partida”

Y terminó diciendo: “Van a ser crucial estos días, yo me froto las manos para poder jugar y de momento me toca apoyar a los compañeros. Tal vez tengo un poco de miedo a la hora de chocar y bueno en la terapia se ha quitando ese tipo de miedo, yo estoy dispuesto siempre pero Diego es el que determina y de igual manera será una satisfacción apoyar y sino pues los acompañaré”

SOBRE MATIAS GALVALIZ

Otro jugador que es duda es Matías Galvaliz, el volante recibirá los resultados de un ultrasonido este lunes y así le determinarán si puede o no jugar ante el Tauro tomando en cuenta que en Ciudad de Panamá salió con una molestia en el cuadriceps.