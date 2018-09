Erick Gallegos: “Hubo dos o tres jugadas donde el árbitro incidió”

Erick Gallegos, asistente técnico del Honduras Progreso, fue el encargado de dirigir al club esta tarde e hizo sus valoraciones luego de la derrota ante Motagua.

El estratega mencionó que por momentos el duelo fue parejo y que el arbitraje incidió en varias jugadas como en una acción donde a su criterio hubo penal para la causa progreseña.

“El partido de nosotros no fue malo porque controlamos hasta donde pudimos los ataques de Motagua, sabíamos que tenían ataque por banda pero bueno, al final no resistimos y una jugada a balón parado nos complicó en juego y terminamos perdiendo. Yo creo que hubo dos o tres jugadas donde el árbitro incidió, no lo he visto por tele pero creo que hubo un penal en una falta contra Frelys (López) y ya con un penal en contra, el partido hubiera cambiado”.



Y agregó sobre el tema del arbitraje: “Es malo estar redundando todo pero siempre los árbitros influyen en los resultados, el trabajo que se ha hecho en la semana con todo el sacrificio ellos lo botan pero bueno es lo que tenemos y hay que tratar de apoyarlos para mejorar”.



Para finalizar, Gallegos lanzó una advertencia a los clubes que visitarán El Progreso y a quienes ellos visiten. “Yo creo que teníamos que haber tenido unos puntos de más pero esto no es de merecer, sino que de hacer y en la segunda vuelta vamos a ser fuertes en casa y vamos a estar rescatando puntos afuera”.