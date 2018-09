Nahúm Espinoza: "Es mi equipo y no voy a estar explicando"

El entrenador del Olimpia, Nahúm Espinoza, visiblemente golpeado por su expulsión y por el mal juego de su equipo, expresó sus pretensión al alinear tres defensas ante Platense.

"Hoy era la parte defensiva, sostener un poco más y repartir los esfuerzos. (Ever) Alvarado estaba expulsado, se lesionó Áxel (Gómez) y no hubo manera de poder organizar con cuatro y lo hicimos tomando en cuenta la potencia rival".

El timonel no reaccionó bien ante la crítica hecha al estilo de juego de su club.

"Mi equipo es mi equipo, yo sé lo que estoy haciendo y no voy a estar explicando".



En su etapa como analista de fútbol en televisión, el técnico fue fuerte crítico del bajo rendimiento del cuadro merengue, ahora como su estratega no reconoció el pobre fútbol que sus dirigidos despliegan.

"¿Qué querés que te diga? ¿A qué me querés obligar que te diga?", decía Espinoza.

"(Esteban) Espíndola no estaba, (Jonathan) Paz no jugaba de zaguero, Dabirson (Castillo) no era titular, Deybi (Flores) y (Jerry) Bengtson no habían llegado. Estás mintiendo, eso no es cierto y no me mintás en mi cara".



Olimpia es una de las plantillas mejor conformadas de la Liga Nacional, sin embargo el adiestrador blanco defendió su teoría en base a su conocimiento del balompié.



"¿En qué lugar estamos?, ¿defenderme?, ¿y cuando no tenemos la pelota qué hacemos?. Sabés que tengo un plantel del menos de 24 años del medio campo para atrás, que todos son jugadores de 20 y 21 años".



El exfutbolista esquivó concretamente las preguntas que se le hacían y pretendió cambiar la ruta de la entrevista.



"¿Usted cree que un equipo se arma en dos meses y que el funcionamiento es así de rápido? ¿Quieren que juguemos en otro planeta?"



Tampoco respondió a la pregunta del tiempo necesario para que su mano se note en el estilo de juego de los Leones.



"Si vamos primero, no se pueden ganar todos los partidos; o ¿Platense es un mal equipo?".



El dirigente del banquillo olimpista no encuentra un estilo definido que haga que el máximo campeón del fútbol hondureño juegue bien ante la crítica por su falta de claridad.



"¿Qué querés que haga si yo soy el técnico?, las preguntas no te las respondo porque no te voy a dar el gusto".

