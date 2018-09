Nahún Espinoza al árbitro: “Andate a la verg… de aquí, no es con vos”

Nahún Espinoza se equivocó. Según refleja el acta arbitral, el entrenador del Olimpia se dirigió de mala forma al cuarto árbitro durante el partido que Platense empató sin goles frente a los merengues.

Espinoza fue expulsado en el segundo tiempo cuando reclamó al árbitro central del juego, Jonfy Vallecillo, pero en el borde de la cancha, el cuarto silbante, Erick Andino, le indicó al entrenador que se controlara según reveló el árbitro en el acta.

Ver: LAS IMÁGENES QUE DEJÓ EL PLATENSE-OLIMPIA

"Expulse a Nahún Espinoza por ofender a mi cuarto árbitro (andate a la verg… de aquí, no es con vos que estoy hablando, no me jodas, es al central que le estoy diciendo) aduciendo que no había un correcto alumbrado para que continuará el juego", recogió en el acta Vallecillo.

Nahún es un entrenador de un fuerte temperamento, en su primera etapa con Olimpia cuando ganó el tricampeonato, fue expulsado durante seis meses por una polémica en el estadio Nacional donde lanzó el tablero al suelo reclamando una acción al árbitro.

Olimpia marcha de líder en el torneo Apertura, escoltado por el Marathón y Motagua que tienen un partido pendiente entre ellos, si hay un ganador estarían desplazando a los albos que han sido criticados por el pobre fútbol que le presentan a sus aficionados.