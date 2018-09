Rubilio Castillo: “El mejor médico es uno y me siento en óptimas condiciones”

El delantero del Motagua, Rubilio Castillo, se declara listo para ser de la partida este jueves frente al Tauro de Panamá en el partido clave para buscar darle la vuelta y llegar la final de la Concacaf League.

“Estamos bien, ya entrenando de manera completa con el grupo, pensando lo que será esta llave contra Tauro. Voy a trabajar fuerte para luchar por un puesto”, inició contando Rubilio Castillo en rueda de prensa.

Motagua no tienen mañana tiene que darle vuelta al marcador y evitar que los panameños les marquen. “Nosotros sabemos de lo que somos capaces. Tenemos la misión y sé que junto a con la afición lo vamos a poder lograr, estoy motivado, contento y con ganas de jugar al grupo”

Castillo está entrenando enmascarado pero no se siente muy bien. “Estoy entrenando con máscara pero molesta un poco la visibilidad cuando estoy en movimiento pero me estoy adaptando a ella y a ver si permite la competencia jugar con ella para tener protección”.

El delantero desnudó las fortalezas y debilidades de los panameños: “Tauro es un equipo que propone y se agrupa bien defensivamente, nosotros vamos a tener estos días para analizarlo bien. Para visualizarlos en la final tenemos que pasar esta llave y esperamos que podamos darle vuelta al marcador y darle la importancia a esta competición”.

Finalmente comentó que se siente bien y solo espera que Diego lo ponga en el 11: “Yo sé que voy a estar en juego por las recomendaciones médicas y las sesiones de terapia que he tenido y eso queda en decisión del entrenado. No es arriesgar pero allí está lo que dice el doctor y he evolucionado bien, el mejor medico es uno y me siento en óptimas condiciones y quien decide si me quiere utilizar es el entrenador”, confesó Rubilio.