Reclutador del Manchester City: "Carlos Mejía se quiso regresar, aunque pasó la prueba"

No es un secreto que el Manchester City tiene la mirada puesta en Honduras desde hace ocho años para fichar jugadores promesa, y David Güity es uno de los observadores que el conjunto dirigido por Pep Guardiola puso en el país para realizar esta labor.

Una de las primeras “perlitas” elegidas para realizar una prueba fue Carlos Mejía, la joven promesa del Vida comienza a abrirse paso en el fútbol. Años después de ello, David confesó por qué no se quedó y los planes que tiene el conjunto inglés en Honduras.

¿Cómo recuerda el fútbol de su época?

El fútbol era un deporte en donde los padres se oponían porque decían que era un deporte para vagos, entonces me dediqué a jugar baloncesto. Una vez que me cambié, decían que era solo para las mujeres porque se jugaba con las manos. El fútbol se volvió lucrativo después que fuimos al Mundial 82.

Cambió el fútbol por baloncesto... ¿Cómo le fue?

En mi etapa como jugador de baloncesto tuve la dicha de ganar todos los campeonatos. En ese entonces me decían ‘David Güity y cuatro más’. Con Recomar ganamos muchos títulos e igual con Coca Cola, yo era solo un niño, me engañaron con un par de tenis que en aquel entonces eran famosos, los Converse All Star, ja, ja, ja.

¿Cómo comenzó a involucrarse con la gente del Manchester City?

¡Ay, ay, ay! No quiero jactarme de ello, muchas personas piensan que tengo dinero, pero bueno. Todo comenzó para el Mundial de Sudáfrica 2010. En ese entonces yo era coordinador de deportes de los institutos de La Ceiba cuando llegaron dos personas (Daniel y John Grant) que eran escauteadores, mi primo (Ricardo Güity) me los presentó y nos sentamos a dialogar.

¿Cuál fue la propuesta en ese entonces?

La propuesta de ellos fue la siguiente: ‘No te estamos ofreciendo dinero, pueda que venga mucho dinero porque esto es quien siembra, cosecha’. Ellos me dijeron: ‘Help me to help your country’ (ayúdame a ayudar a tu país) para buscar jugadores de edades pequeñas (de 8 a 16 años). Así fue que nos quedamos encargados en el país junto a David Morales.

Entiendo que ustedes llevaron a Carlos Mejía (futbolista del Vida). ¿Qué pasó con él?

Por cuestiones financieras y el cipote con 15 años enamorado de La Ceiba, él se quiso regresar, aunque pasó la prueba. Fue una decisión meramente de él venirse, no lo podíamos detener. También se estaban haciendo trámites para llevare a la familia, pero en aquel entonces junto a su tutor Carlos Castillo tomaron la decisión. Lo que me dijeron fue que no llegaron a un acuerdo. Con esa edad es poco el dinero que se puede conseguir, pero sí un futuro brillante. Otro de los detalles es que la mamá se enfermó, la tuvimos que operar. Mejía se preocupó y se vino.

¿Con qué tipo de problemas se ha encontrado para exportar futbolistas?

Quizá sea un infortunio que muchos de estos chicos son hijos de padres solteros. Ante ello hay que hacer trámites legales, no es fácil. El tema de video también, nadie lo quiere hacer, yo puedo tomar una decisión, pero yo no pago los pasajes. Otro de los temas es que el jugador hondureño no tiene hambre. En Europa se trabaja mucho.

¿Cuál es el proceso para exportar a un jugador?

Primero los reclutamos en Honduras. Por su parte el Manchester City tiene su grupo de abogados. Ellos tienen que enviar una carta de invitación. Lo demás son los procesos legales de la estadía allá. Al ser menor de 18 años es más fácil.

Hábleme de ese complejo que pretende construir el Manchester Ciy en Honduras. ¿Usted es el artífice de ello?

Sí, los Grant (reclutadores del Manchester City) me dijeron que les presentara un proyecto deportivo para La Ceiba. He estado pendiente de las comunidades, en primera instancia pensamos en hacerlo en la ciudad. Cuando regrese a Inglaterra podré saber con cuánto dinero contamos para hacer el proyecto que de hecho ya está aprobado... Al estar allá me voy a asegurar que se haga, en Corozal o Sambo Creek.

¿Para cuándo tienen visualizado iniciar todo?

Estamos en ello. Falta hacer estudios respecto al terreno. Lo que pasa que en Honduras todo mundo quiere sacar provecho de todo.

¿Cómo funcionaría este complejo?

Sería gratuito con acceso a todo público. La idea es que tenga todo lo necesario, con hotel para deportistas como la Villa Olímpica en Tegucigalpa. Pero bueno... ahora que viaje a Inglaterra sabré cómo está todo.

¡Es una gran oportunidad!

Sí, por ahora estamos perdidos en deportes. En La Ceiba estamos perdidos en eso. Quieren que todos los cipotes salgan de las pandillas, pero -ojo- no a todos les gusta el fútbol. Hay personas que quieren practicar otros deportes.

Dato:

Actualmente David Güity y el resto de los reclutadores en Honduras del Manchester City tienen en la mira a tres futbolistas.