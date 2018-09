Donis Escober volvería al marco del Olimpia ante el Real España

Luego de sumar sus primeros minutos en el partido pasado de los octavos de final contra el Galaxy de Roatán, el portero del Olimpia, Donis Escober, podría se el llamado a seguir en el marco en este clásico ante Real España.

Y es que según se pudo conocer, el portero Edrick Menjívar no fue elegido en la lista de futbolistas para viajar a San Pedro Sula y encarar el duelo de las semifinales de la Copa Presidente ante el Real España.

El propio Edrick Menjívar confirmó que todo apunta que Escober será el elegido para el duelo, ya que no haría el viaje. "De hecho no voy a viajar, creo que va Donis. No me ha dicho nada el profe, yo no he hablado con él, solo dieron la lista y no estaba entre los 18", contó el meta.

Menjívar no negó que le duele no poder hacer el viaje a San Pedro Sula, pero siempre respeta las decisiones del entrenador. "La verdad que uno siempre quiere viajar, estar en las nóminas, pero él sabe porque toma estas decisiones y estamos para acatar órdenes".

Donis Escober, a la fecha suma 180 minutos disputados, pero no en partidos de Liga Nacional, donde aún no suma minutos. Los duelos jugados fueron ante el Galaxy y la selección de New Orleans.