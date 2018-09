Cuerpo técnico de Marathón se ofrece para dirigir la Selección de Honduras

El cuerpo técnico de Marathón se ofreció ayer para dirigir a la Selección Nacional, pero si la Fenafuth les pone en la mesa "un proyecto serio", afirmó este martes Jorge Pineda, asistente del argentino Héctor Vargas en el equipo esmeralda.

"Hemos visto vídeos que otros cuerpos técnicos se están ofreciendo para la Selección Nacional, para mi nosotros (Marathón) tenemos el mejor cuerpo técnico de Honduras, de eso no me cabe la menor duda y en ese sentido creo que cuando se empiece a montar un proceso que sea en serio y no para dirigir dos o tres partidos", dijo.

"Se debe de montar un proyecto serio en el que pueda trabajarse por dos o tres años. Ofrecerse por ofrecerse es algo que cualquiera puede hacerlo, pero lo veo como una falta de seriedad porque primero hay que ver cual es el mejor cuerpo técnico que puede haber", añadió.

Pineda, ahora vocero oficial del cuerpo técnico de los verdes tras el silencio de Vargas criticó a la Federación y opinó que se debe mirar hacia adentro y abrir la posibilidad de contratar a un técnico nacional.

"Directivos de otros equipos plantean ese tipo de situaciones (de contratar extranjeros), han tenido aciertos y desaciertos. Aquí se da la situación que al técnico nacional no lo toman en serio", manifestó.

Sobre su próximo rival, el Olimpia, equipo con el que se jugarán el liderato. "Todas las condiciones están para que sea un gran encuentro. En ningún momento nos vamos a ir a replegar, queremos ser un conjunto bien definido, bien constituido y en el ataque poner la suficiente gente para meter en algún problema a Olimpia", comentó.