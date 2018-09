Mario Martínez: "Si me toca agarrar un penal lo tomo"

Ser objeto de críticas por haber errado su segundo penal consecutivo en la sorpresiva derrota ante el Real de Minas no hace que Mario Martínez, volante y figura de Real España, agache la cabeza. "No hay tiempo ni chance para bajar la cabeza", afirma, dejando en claro que "no tengo ningún problema si me vuelve a tocar" otro penal en el duelo de cuartos de final de esta noche contra Olimpia.

El talentoso futbolista catedrático asume los galones que su jerarquía demanda en la institución y califica de "un buen partido" el choque con los merengues, sin olvidarse que el domingo se viene Motagua, pero ya por la jornada 12 del torneo Apertura en el cual desaprovecharon la oportunidad de ser primeros y terminaron quedando quintos.

¿Cómo valora la actualidad de Real España tras la sorpresiva derrota ante el colero?

La verdad que tranquilos pero no confiados, al principio no salían los resutlados, traíamos una racha de cuatro partidos ganando, eliminamos a Marathón y lastimosamente este tropiezo en un partido para el olvido; no jugamos el fútbol que nosotros sabemos hacer. pero a la vez confiamos que vamos a seguir con el mismo ritmo que veníamos teniendo.

Un Mario que la gente siempre espera que sea protagonista, ¿qué le dice a la gente que exige eso?

Eso te motiva más, somos conscientes que talvez no estamos en el nivel que la gente espera de mi persona, como están acostumbrados con Real España; al final todos somos importantes, la gente se acostumbró a que Mario Martínez es el referente, pero ahorita, viendo el plantel, hay jugadores que andan en buen momento: el "Chino" (López), (Ángel) Tejeda, que andan metiendo goles, Jhow que aparece y en la mediacancha no digamos con "Camello" (Delgado) y Alfredo (Mejía).

El torneo pasado anduvo en buen nivel y fue el goleador incluso del club, ¿qué ha sucedido?

Talvez no me han salido las cosas como espero, es más, estamos trabajando aparte para encontrar ese ritmo que quiero tener, a veces uno inconscientemente no se da cuenta que le falta trabajar la parte física y de potencia, uno trata de autoanalizarse, y en eso estamos, queriendo retomar el nivel, confío en mi capacidad y en lo que puedo mostrar, ojalá se de en estas instancias, donde el equipo necesita a los jugadores de peso.

Real España está en la mira por el plantel que tiene...

La gente en todo ve a Real España favorito, por su plantel. Si ven al equipo que jugamos (Real de Minas), todos nos quieren ganar, al que invirtió y por el plantel que tiene; somos conscientes que ningún partido va a ser fácil, hemos venido de menos a más, ante el Real de Minas fue el peor partido que hemos jugado y esperamos que contra Olimpia sea el España que la gente quiere ver.

¿Pero ha habido otros nombres que se han echado el equipo al hombre no?

En Real España todos somos importantes. Desde Kevin, que es segundo portero, hasta Maikel que ha ingresado; todos... el "Pibe" (Selvin Guevara), que ha estado esperando el chance, somos un plantel de casi 30 jugadores, el profe confía en cada, estamos trabajando a diario para poder aportarle al equipo.

Era raro ver a un Mario fallando penales, van dos consecutivamente... ¿qué ha sucedido más allá de errar?

Uno no quiere fallar penales, me tocó a mí, esto es fútbol, no hay tiempo ni chance para bajar la cabeza; pedir disculpas sería demasiado tarde, no me gusta pedirlas porque de nada sirve, hay que afrontarlo con personalidad, aquí estoy dando la cara y si me toca volver a agarrarlo lo tomó. El torneo pasado hice seis penales y los seis los metí, no tengo ningún problema si me vuelve a tocar, o si no darle chance a otro compañero.

¿Si hay un penal contra Olimpia lo toma?

Si se me da la oportunidad sí, pero a veces hay otro jugador que se siente con más confianza y toma el balón. El profe nos dice que el que tenga más confianza lo haga, somos un buen grupo y a la hora de hacer un tiro libre ya sabemos quien lo va a hacer, Jhow (Benavídez) o yo; si agarra Tejeda un penal y se siente con confianza nosotros se la damos, eso genera un bonito grupo y la confianza que nos tenemos.

Se viene Olimpia, un buen agarrón futbolero...

Es un bonito partido, para que la gente lo disfrute, para que llegue y presencie un clásico que ojalá sea un bonito espectáculo, lastimosamente solo uno pasará y al final lo hará el que mejor lo haga.

¿Cuánto motiva ser el que más le ha anotado a Olimpia de la actual plantilla aurinegra?

Me ha tocado la oportunidad de anotarle mucho a Olimpia, no tengo la cuenta pero si se me el chance, bienvenido sea y que el equipo pase a la siguiente ronda.



Una semana especial porque también se enfrentan con Motagua el domingo

Se vienen dos partidos bonitos, sabemos que si los ganamos todo mundo se olvida del Real de Minas, y ojalá se note un Real España diferente, esperamos que la gente nos apoye como lo ha venido haciendo.