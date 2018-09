Hijo de Tyson Núñez mantiene intacto el sueño de jugar en Europa

“Establecer metas es el primer paso en volver lo invisible en visible”, dijo en su momento el famoso escritor estadounidense Anthony Robbins. Dichas palabras se asemejan al caminar en sus primeros años como futbolista de Josué Núñez, hijo del laureado jugador hondureño Milton “Tyson” Núñez, y que busca igualar o hacer más grande la leyenda de su padre..

¡El nuevo Matador y Rambo! Los hijos de exfutbolistas hondureños que comienzan a sobresalir

Desde hace unos años Josué viene marcando su carrera con buenas actuaciones y signos de perseverancia. Comenzó en la U-14 del Victoria, luego pasó al equipo juvenil hasta que finalmente dio el salto a la primera plantilla de las “jaibas bravas” que participan en la segunda división de Honduras.

Pese a su corta edad y primeros pininos en el fútbol, Josué comienza a denotar el reto que representa para él seguir los pasos de su padre reflejados en sus constantes consejos.

“La trayectoria de mi padre representa un reto para mí, porque desde el momento que debuté él me dijo que lo tenía que superar, desde entonces vivo con esa mentalidad de que todos los días al despertar tengo que ser el mejor en todo”, comenzó diciendo.

“De tal palo, tal astilla”, dicta un famoso refrán. Ante ello están las cualidades y características del joven Núñez, quien destella buenas condiciones dentro del campo, pese a haber sido bautizado como defensor izquierdo y no como su papá de delantero.

“Sabes, en realidad yo no determiné jugar en esta posición, fue el entrenador Raúl Sambulá quien me puso a jugar allí. En ese momento tuve que adaptarme porque yo lo que quería era jugar. Él ha sido como un tutor para mí, le agradezco mucho porque me ha ido moldeando, aunque debo admitir que me tuvo paciencia porque soy impaciente”, confiesa.

Una temporada dura

Pese a haber tenido éxito en las inferiores del conjunto ceibeño, la realidad es que su segunda campaña con el primer equipo no ha sido la que esperaba puesto que no ha tenido participación en siete jornadas.

Aún así Josué no se desespera y mantiene presente los mensajes de su padre.

"Mi padre suele decirme que no me desespere, que mi oportunidad llegará, que siga trabajando y que cuando llegue el momento que lo disfrute", comenta.

Ante ello agrega los gratos recuerdos que le motivan a seguir adelante, puesto que su sueño "es jugar en Europa".

"Aunque no piense en eso todos los días, hay gente que me recuerda sus mejores épocas. Realmente a mi cabeza viene mucha admiración porque es una persona que vino desde abajo y logró ser una persona reconocida a nivel nacional e internacional. Eso me motiva", concluyó.

Lo dijo:

"La verdad que ya estoy acostumbrado a que me llamen Josué y no ‘Tyson’ ni ‘Pequeño Tyson’”.

"Soy zurdo nato de los que no usan la derecha ni para subirse al autobús”.