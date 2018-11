Ángel Tejeda está de regreso: "Si lo veo en el Yankel le daré la mano"

El atacante españolista, Ángel Tejeda, se refirió al próximo duelo por la vuelta del repechaje ante Marathón en el estadio Yankel Rosenthal, mismo recinto donde fue expulsado por escupirle a un aficionado y que le generó una suspensión de seis partidos, la cual cumplió anoche.

"Es una revancha, voy a aprender mucho de lo que me pasó. Ahora estaré listo, me concentraré. Desde que sabíamos que estábamos en esta competencia he estado metido y ahora más que nunca tengo que estar al 100% y si me toca estar en el campo, darlo todo".

El artillero del Real España comentó que no tuvo contacto con el seguidor esmeralda después del incidente en la cueva del Monstruo.

"Nunca llegó un acercamiento de él, tampoco lo esperé. Nada más me quedó aceptar lo que hice y ahora que estoy de vuelta volveré con todo. Si lo veo en el Yankel le daré la mano".

Tejeda reconoció que este juego de visita será en un ambiente hostil y se ha preparado para todas las adversidades.

"Ya he soportado mucho desde hace tiempo atrás. Son cosas que pasan en los estadios y que nos hacen aprender. Ahora digo ya lo pasado, pasado y estoy en un momento donde el equipo me necesita. Llegaré con todas las ganas al partido y esperamos sacar un buen resultado".

También habló sobre la preparación mental que deben tener para saber manejar la ventaja que tienen en el marcador.

"Tenemos que ir con la cabeza fría. Marathón juega muy bien de local y la gente estará apoyándolos pero hay que concentrarnos. Seremos nosotros los que estaremos en el campo, así que trataremos de hacer un buen partido".

El delantero comentó acerca del entrenamiento para este fuerte enfrentamiento. "Ha sido una preparación muy buena, con movilidad para estar siempre cerca del área, con cabeceo y todo. Son trabajos que hemos hecho seguido y nos ha ayudado a aprender y a hacer bien las cosas".