Vargas a Real España: “Les van a entregar el récord guinnes de penales”

Héctor Vargas, entrenador del Marathón disparó nuevamente. Arremetió contra Real España, el arbitraje, Rebollar, Fuad Abufele, la policía y hasta sacó a relucir los penales a favor que le han sancionado a los catedráticos.

No se olvida de los "pomponeros" y les manda un recadito. Hasta a los periodistas les dijo sus verdades en la previa de la vuelta del repechaje que se juega el sábado en el Morazán.

Leer: VARGAS FUE INSERTADO EL ACTA ARBITRAL

¿Cómo ha reaccionado después de lo que pasó el miércoles?

Estaba hablado y previsto antes, eran tres penales de los últimos tres goles, más los dos de ahora son cinco (anotados por Real España). Si seguimos así le van a entregar el premio (Récord) Guinnes a la mayor cantidad de penales consecutivos y eso que no contamos los de la Copa Presidente. Voy a proponer algo; cuando volvamos al Morazán que le den dos penales en los primeros 10 minutos y así tenemos 80 para recuperarnos porque eso es lo que le dan, lo mínimo. La verdad que esto te causa risa, los agarrones a Yustin Arboleda, Bryan Jhonson y no cobran nada, esos agarrarnos que cobran a nosotros no se los pitan a ellos. En el segundo penal hasta el DIEZ que siempre nos mata, esta vez reconoció que no era penal y el árbitro ya dijo bingo.

¿Cómo explicar ese preámbulo de este partido?

A Olimpia que venía de ganar 7-0 en Panamá le metimos tres en 45 minutos, al Juticalpa le metimos cuatro en 10 minutos, en el Olímpico perdíamos 4-0 ante Real España y les hicimos tres y si Lacayo la emboca los dejamos afuera. Los antecedentes de este equipo muestran que tienen posibilidades. Sin ninguna duda que en nuestro estadio, con nuestra gente y que no se vaya a animar a jugar con los sentimientos de nuestra gente. Rebollar no se va a animar a jugar con nuestra afición a mandar árbitros que no estén a la altura. No les pedimos que nos favorezcan, pero que no los perjudiquen. Todo fue de Marathón hasta que llegó el penal y la gente se confunde y el equipo jugó muy bien y no tengo dudas que lo hay que remarcar que el señor que está en los árbitros no juegue con nuestra gente.

¿Entonces sigue siendo claro que lo que le preocupa es el arbitraje?

Está claro que en los partidos, ¿cometemos tantos errores y ellos no? Dos penales a nosotros y uno al Vida. Está bueno que hagan un programa con los penales y los “pomponeros” griten con un primer lugar después de que nosotros estuvimos siete veces en los últimos siete años. En esto hay que hacer números y esto no cierra. No pido que nos ayuden, que cobren igual para todos.

¿Le es indiferente quién sea el árbitro?

No me es indiferente pero que venga uno de capacidad, uno que realmente… hay árbitros que tienen que estar descartados, pero que venga alguien que pite mal para los dos y no para un solo lado. Una vez en Olimpia me dijo don Rafael Ferrari en una jugada con Bruschi en el torneo que gano en una jugada contra Marathón mete el gol con la mano y ganamos en penales. Me dijo que no consideraba campeón al equipo que ganaba en penales. Le digo a los árbitros que sean equitativos.

¿A quién te digo que no le gustaría que no lo nombren?

Si te digo que Matamoros lo van a hacer dos programas en uno de TV cuando nos favoreció contra la UPN hicieron dos programas, pero cuando no, no hicieron nada. Se divierten los muchachos. Si viene alguien con antecedentes de hacer las cosas bien como Héctor Rodríguez que ha dirigido bien y se ha equivocado en los dos lados. Porque viene el línea y se equivoca. El mismo Rebollar se queja de los árbitros pero vamos a ver quién escoge para que no juegue con los sentimientos de la gente.

¿Está muerto Marathón?

Nosotros no, ya lo demostramos en nuestro estadio y vamos a ir con todo. Nosotros hasta el gol del penal estábamos muy bien. En un 4-0 en el 0rimer tiempo casi le damos vuelta en el Olímpico y en nuestra cancha estamos más vivos que nunca.

¿Usted dijo que estaba cansando, si queda eliminado que pasa?

Yo dije que estaba cansado mentalmente, pero en Marathón tengo 61 partidos en Liga, más los 128 de Olimpia, los de Victoria, llevo más de 300 y pico de partidos, pero estoy bien y con ganas de seguir, llevo siete años consecutivos trabajando, pero no tengo problemas en Marathón.

¿Se queda?

Aquí me han consentido más que en ningún equipo, aquí me han tratado bien en Marathón con todos sus problemas económicos y de ir consiguiendo cosas para ir haciendo como el gimnasio. Lo mío es simplemente un problema personal y estar lejos de la familia. Yo le he traído más problemas al Marathón que ellos, porque hemos estado más en el tribunal de disciplina pero así defiendo los colores.

El árbitro lo insertó

Siempre lo van a hacer, es una presión. El tribunal se reúne el martes, no vayan a hacer las de Amado Guevara que para castigarlo se reúnen el sábado. La presión debe de venir de algún lado.

Fuad Abufele dijo que la Comisión se debía de reunir…

Claro, es normal, la Fenafuth le va a contestar, una vez me suspendieron en Olimpia cuando iba a jugar contra Real Sociedad, suspendieron el partido por pedido. Ahora por pedido de alguien lo van a buscar, pero hay que ser serio y el tribunal se reúne los martes.

¿Qué pasó con el policía?

La Policía tiene que estar para cuidar a la gente como cuando golpearon a un aficionado, yo me fui a un costado cuando el gas y yo auxilie a una chica y vi cinco policías cuidando a Rebollar, los otros jugadores estaban ayudando. La policía está más para cuidar a la gente de fútbol.

Hay un periodista que pidió su castigo en Twitter.

Las redes sociales es el refugio de los cobardes y lo dijo un periodista argentino.

Fuad Abufele pidió muchas cosas para este partido y habló de Comisiario…

Ya está, si el mismo pidió presionar a los árbitros o es que ya cambió. Fuad se olvida cuando bajaba a los vestuarios a presionar a los jueces.