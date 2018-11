Wilmer Crisanto: "Ya no hay que llorar por lo que no logramos"

Wilmer Crisanto piensa que es algo complicado entrenar sin tener claro quién será el rival en las semifinales. Sin embargo, 'Songó' es un jugador cuidadoso y advierte que cualquiera de los oponentes será complicado.

Motagua se deja consentir por la afición antes de las semifinales

"Nos puede tocar el Platense, Marathón o Real España. Nosotros sabemos que serán complicados, Motagua trabaja muy fuerte, nos sentimos comprometidos y vamos a intentar sacar esto adelante" resaltó.

Crisanto comentó que ya se curaron las heridas por haber perdido la final de Liga Concacaf. "No fue fácil lo que nos pasó en la, pero nosotros tenemos una madurez muy grande y es difícil que un equipo levante cabeza en un par de días y vaya afuera de la capital a ganar a una cancha dura como la de Juticalpa y que después nos fortalezcamos un poco más y le ganemos al Real de Minas por un marcador bastante abultado. Todos pensaban que el Real de Minas está muerto pero no es fácil meterle seis goles".

Agregó que "Ya no hay que llorar por lo que no logramos, eso es perder el tiempo".

En cuanto a su suplencia en la Liga Nacional, Wilmer comentó que "No estoy jugando mucho porque Kevin López no quiere soltar el puesto y eso me alegra porque significa que está haciendo las cosas bien. Me voy a exigir al máximo y ya se lo dije a él que voy a entrar y trataré de romperla jajaja. Pero quiero dejar claro que no hay malas vibras entre ambos, este es un grupo muy sano. Yo le tengo buena fe y le envío buenas vibras para cuando me toque a mí jugar quiero recibir buenas vibras".