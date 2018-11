La dura infancia de Norberto García y su desafío como futuro entrenador

Tener un sueño es lo que hace la vida cobre sentido y tales palabras se traducen al vivir de Norberto Elías Garcías, un joven futbolista del Club Deportivo Social Vida que más allá de su aventura como jugador prepara su futuro para cuando esta llegue a su final: ser entrenador.

Durante la temporada (a medio tiempo) y ahora en vacaciones tras quedar fuera de la liguilla con el club (tiempo completo), García se dirige al campo del barrio La Isla de lunes a viernes a las cuatro de la tarde para fungir como entrenador del Atlético La Isla, un equipo que yace en la Liga Intermedia en el Departamento de Atlántida.

Allí el joven con signos de ser humano perseverante pone en práctica sus conocimientos que ha adquirido en forma autodidacta mientras espera a completar sus cursos de manera oficial, además de las enseñanzas que le han dejado algunos entrenadores en los primeros pininos de su corta carrera hasta el momento.

"Realmente busco seguir mis propios pasos, aunque debo admitir que he aprendido mucho de Elvin López, de Ramón Maradiaga y de Héctor Castellón, a cada uno de ellos le he sacado provecho y he aprendido mucho", explicó.

Sobre su deseo de ser entrenador detalla que se traduce de una "pasión por el fútbol que siempre la lleva por dentro" y que lo que hace es evidencia de eso. "Realmente esto es lo que amo y tengo que claro que es lo que quiero ser cuando mi carrera como futbolista llegue a su final".

El hambre por aprender del centrocampista cocotero contagia y encuentra respeto en sus pupilos, quienes esperan seguir sus pasos en el fútbol. Aunque si bien es cierto, a sus 24 años no ha logrado explotar en su carrera, pero esa conexión con los chicos lo hace sentir que vive sus mejor momento pese a todas las adversidades.

"Esto es día a día, hay que hacer sacrificios de tu propia bolsa, e incluso tienes que moverte para conseguir logística, realmente hay mucha adversidad. Hay jóvenes que me escriben a media noche diciéndome que no tienen nada para comer, para llegar al entreno o para ir a los partidos, pero bueno ahora invito a las personas que quieran llegar al equipo económicamente porque no es fácil", aclamó.

UNA VIDA DURA

Para entender el caminar de Norberto debes adentrarte en las duras páginas de su vida. El joven viene de un pasaje complicado en donde perder a su madre y no conocer a su padre ha significado un crecimiento "duro".

"Mi infancia fue complicada, no conozco a mi papá y mi mamá murió cuando tenía diez años, desde entonces tuve que criarme con mi abuela, ella me brindó la mano y cada una de las personas cercanas a mí".

Ante la falta de ellos no escatima y relata sollozando su vivir ante su falta. "Ha sido duro crecer de esa manera, no tener a tus padres en ciertas ocasiones es sentirse acorralado cuando te toca a hacer cosas solo, pero esto te da fuerzas. Yo no voy a discos, no fumo, tampoco bebo. Todo lo -malo- que me ha pasado lo he convertido en fortalezas".

Por lo seguirá luchando por sus sueños. "El equipo en cual siempre he soñado estar es el Real España, siempre he estado trabajando para llegar allí.