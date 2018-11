Héctor Vargas sobre su futuro: "Vamos a descansar un poquito"

Héctor Vargas habló luego de la eliminación del Marathón a manos del Real España en la etapa de repechaje del torneo Apertura.

Tocó temas como la pérdida de tiempo de los aurinegros en el Yankel, su futuro en los esmeraldas y los errores de su defensa durante todo el torneo.

"Hubo un poco de desconcentración, lo buscamos, el equipo tuvo opciones de gol, nos faltó un poquito de lo que buscábamos. Se falló goles por los nervios, sabíamos que podía pasar", empezó diciendo Vargas.

Y siguió. "El segundo gol fue el más difícil de asimilar, pero no nos alcanzó la ventaja que tuvimos".

Sobre su futuro en Marathón

"Vamos a descansar un poquito y vamos analizar, el problema no es Marathón, el problema soy yo, estoy cansado, tengo un problema familiar bastante grave, tengo un tiempo libre y ahí analizaré con la familia. Estoy agradecido con toda esa afición", aseguró el técnico argentino.

Sobre el nivel del equipo en estos juegos

"Bien, con algunos errores que no se pudieron corregir durante todo el campeonato. El (Bryan) Johnson de este torneo no fue el del pasado, (Roy) Smith no llenó las expectativas que queríamos, el próximo vamos a mejorar la defensiva si sigo", dijo.

Vargas no quedó contento con el defensor tico

"No me llenó las expectativas, no es un jugador ganador como el que pretendo, como fue Caue (Fernandes) y (Johnny) Leverón, si sigo hay que buscar otra opción, este muchacho fue durante todo el torneo".

Sobre el arbitraje en el Yankel

"El árbitro permitió todo eso, habla de eso es para que otros se diviertan con que uno reclama cosas, es parte del juego, lo acepta la Comisión de Disciplina", cerró.