Angel Tejeda: "Es un gol importante para el equipo y para mí"

Ángel Tejeda volvió a jugar tras la suspensión por seis partidos precisamente por su expulsión en el último clásico sampedrano contra Marathón y lo hizo con un golazo.

El jugador salió "Contento con el triunfo" y aseguró que ellos llegaron al Yankel Rosenthal "a darlo todo por nuestras familias, por el equipo que ha pasado muchas cosas. Estoy contento porque cumplí los partidos que me han asignado".

Tejeda anotó el 2-1 en un momento clave, cuando los verdes estaban logrando el pase a las semifinales. "Es algo lindo, fue un gol importante para el equipo y para mí. Esto me da confianza".

Por todo lo que representó el tanto, Tejeda se lo dedicó a los seres especiales que lo rodean. "Se lo dedico a mis sobrinos, a mi novia, a mi mamá y a toda mi familia que estuvo conmigo en este momento en que los necesitaba".

Tiene muy clara la imagen de la anotación. "Hice una desmarcación bonita, Mario me la pide, amago como que se la voy a dar, me acomodo y me animé a pegarle".



Real España venció a Marathón con un global de 4-3. En la ida se impuso 2-0 y en la vuelta cayó 3-2.