"Tato" García: "El título no nos va a cambiar la decisión que tomamos"

Martín "Tato" García se encuentra clasificado con Real España a las semifinales donde enfrentará al Olimpia y confirmó que ni el título del Apertura cambiará su decisión de marcharse.

"La decisión fue meditada. Está tomada. Tengo una sola palabra, no doy vueltas, soy frontal y directo. La idea era irnos campeón de Copa Presidente. Lo comunicamos a la dirigencia. Hubiese sido un sueño poderme ir con la Copa. Llegamos a una semifinal nuevamente, pero el título no nos va a cambiar la cabeza ni la decisión que tomamos", dijo en entrevista a Cinco Deportivo.

¿Cuál es el verdadero motivo? Le consultaron al estratega uruguayo y fue claro.

"Es un desgaste y como lo dije en la conferencia; soy de barrer para adentro. Agradecido con la directiva de la oportunidad que me dio de dirigir un equipo grande. Con triunfos, derrotas, momentos lindos y malos. Siempre es bueno dejar la relación sana. Creo que hemos hecho un buen trabajo, pero los objetivos no se han dado. No tengo muchos problemas de plantel. Peleamos hasta donde pudimos y seguimos. Dejamos a Marathón fuera. De las cuatro fases con ellos (los verdes), en tres pasamos nosotros y es importante. Ahora a pensar en lo que viene. Es un momento de disfrute corto y planificación".

Duelo con Manuel Keosseián

García enfrentará en semifinales al Olimpia de Manuel Keosseián, técnico que lo recomendó a la realeza.

"Significa mucho. Ya me tocó enfrentarlo pese a que estuvo Dani en la cancha. Es público el cariño que le tengo. Mi respeto para Manolo. Está en un equipo grande y nos va a poner difíciles las cosas como lo haremos nosotros con él. El partido en San Pedro la otra vez pudo haber un quiebre importante, pero "Rubilio" falló bajo el marco. Tienen jugadores de jerarquía que defienden muy bien y fueron justos ganadores".

No ve favorito en esta llave. "Va a ser difícil para los dos. Nos conocemos. Tenemos dos estilos diferentes de jugar, pero en estas instancias corren otras cosas. Debemos minimizar errores, que la concentración esté al mil por mil. Van a ser lindos partidos, tanto este como el Platense-Motagua".

Lo dijo:

Lo bueno y lo malo de Honduras:

"Tienen un potencial tremendo, sobre todo en el biotipo. Miraba la Selección y tenés a Elis, Quioto. Choco, dije que Chirinos puede cambiar el partido si entra y lo hizo. Hay centrales con juego aéreo y grandes. No es nada fácil jugar aquí, es un fútbol competitivo y parejo. Yo apostaría al trabajo de juveniles hacerlo más serio y en cuatro o cinco años pueden tener un potencial tremendo. Tanto en clubes, como el proyecto que presentamos en el equipo, en Selección deberían hacer lo mismo. Administrativamente no me compete, pero cambiaría muchas cosas".

Economía del Real España:

"Un tema que lo debe hablar la directiva, no me corresponde. Pueden llamarlos para charlar de eso, yo hablo de lo deportivo nada más".

¿Recomendaría un colega?:

"La decisión final la tendrán los presidentes. Lo que creo que tendrían que hacer es continuar con una línea de trabajo o como digo, con la idiosincrasia del jugador del Real España. Tendrían que seguir ese camino. En lo que pueda ayudar les daré una mano".

¿Aceptaría trabajar en selecciones menores de Honduras?

"Totalmente, tendríamos que sentarnos. Primero que nada con el entrenador que venga a la mayor. porque el proyecto debe ir de la mano. Tratar de planificar un proyecto, se puede hacer un gran trabajo, el futbolista hondureño es bueno. Se debe ser exportador para sustentar el fútbol.